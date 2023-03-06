Джокович получил запрет на въезд в США: что случилось

Престижный теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе в этом году пройдет без первой ракетки мира Новака Джоковича. Он не получил разрешения на въезд в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter турнира .

Сербский спортсмен отказался от участия в турнире 6-19 марта. В основной сетке соревнований его заменит Николоз Басилашвили из Грузии.

Джокович не смог попасть в США из-за позиции относительно COVID-19. Звездный теннисист известен своей антивакцинаторской позицией и до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Вместо этого он требовал, чтобы Госдепартамент предоставил ему персональное разрешение пересечь границу.

Ранее США продлили запрет на въезд в страну невакцинированным лицам до 11 мая. Итак, Джокович пропустит не только турнир в Индиан-Уэллсе, но и "мастерс" в Майами. Всего на обоих турнирах серб завоевал 11 титулов.

Балканец в обновленном рейтинге ATP уверенно сохранил лидерство. В активе Джоковича 7160 очков. Топ-тройку сильнейших теннисистов мира дополнили испанец Алькарас и грек Циципас.