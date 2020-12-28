ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У двох областях України вночі та вранці очікується туман

Київська область, Понеділок 28 грудня 2020 21:18
У двох областях України вночі та вранці очікується туман
Фото: туман в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У двох областях України очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні до кінця доби, а також під вівторок вранці, 29 грудня, у Київській та Черкаській областях очікується туман. Видимість при ньому складе до 500 метрів.

"Водії, будьте уважними та обережними на дорогах. Вмикайте протитуманні фари, дотримуйтесь швидкісний режим, а при під'їзді до пішохідних переходів знижуйте швидкість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні практично на всій території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура повітря вдень місцями опуститься до -3 градусів.

Крім того, в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть +8... +15 градусів в новорічну ніч.

Додамо, що сьогодні в Україні очікується штормовий вітер, а також ожеледиця на дорогах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ГідрометцентрТуман

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся