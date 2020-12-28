У двох областях України вночі та вранці очікується туман

Фото: туман в Києві (РБК-Україна)

У двох областях України очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні до кінця доби, а також під вівторок вранці, 29 грудня, у Київській та Черкаській областях очікується туман. Видимість при ньому складе до 500 метрів.

"Водії, будьте уважними та обережними на дорогах. Вмикайте протитуманні фари, дотримуйтесь швидкісний режим, а при під'їзді до пішохідних переходів знижуйте швидкість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні практично на всій території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура повітря вдень місцями опуститься до -3 градусів.

Крім того, в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть +8... +15 градусів в новорічну ніч.

Додамо, що сьогодні в Україні очікується штормовий вітер, а також ожеледиця на дорогах.