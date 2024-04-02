Двукратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры

Бывший плеймейкер "Бостон Селтикс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо решил завершить выступления на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bleacher Report .

38-летний баскетболист окончательно повесил кроссовки на гвоздь. Он не выходил на площадку весной 2022-го.

Для Рондо последней командой в карьере стал "Кливленд". После недолгого пребывания в рядах "Кавальерс" он не подписывал новых контрактов. В конце концов защитник решил больше не возвращаться на паркет в статусе профессионала.

Рондо пришел в гости к Мэтту Барнсу и Стивену Джексону, ведущих подкаст All the Smoke Productions. Там ветеран НБА признался, что стремится проводить больше времени с детьми. Как следствие, он не будет возобновлять активные выступления.

Кто такой Рэджон Рондо

Уроженец Кентукки, на студенческом уровне выступал за местных "Уайлдкетс". На драфте НБА-2006 выбран "Финиксом" под 21-м номером.

"Санс" сразу обменяли плеймейкера в "Бостон". Там он провел 9,5 лет и помог "Селтикс" завоевать чемпионский титул по итогам сезона 2007/08. Позже недолго защищал цвета "Далласа", "Сакраменто", "Чикаго", "Нью-Орлеана". Перед сезоном 2018/19 подписал годовой контракт с "Лейкерс", а в следующем сезоне завоевал второй перстень. Последние годы карьеры провел в рядах "Атланты", "Клипперс" и "Кливленд".

Четырехкратный участник Матча всех звезд (2010-2013), дважды попал в первую сборную всех звезд обороны НБА (2010, 2011). В январе этого года был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия, принадлежностей для употребления наркотиков и марихуаны.