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Рух у Києві паралізовано: карта затор

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 18:07
Рух у Києві паралізовано: карта затор
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух у Києві ускладнений на обох берегах Києва

У вівторок, 1 жовтня, увечері на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Затори на правому березі Києва

Зокрема, на правому березі затори утворилися на проспекті Голосіївському, на вулиці Васильківська, на бульварі Дружби Народів, на вулиці Болсуновська, на вулиці Євгена Коновальця, на вулиці Івана Федорова, на вулиці Саксаганського, на вулиці Жилянська, на проспекті Перемоги, на вулиці Дегтярівська, на вулиці Академіка Єфремова, на бульварі Академіка Вернадського, на Великій окружній дорозі, на вулиці Академіка Доброхотова, на вулиці Миколи Краснова, на вулиці Депутатська, на вулиці Смоленській, на проспекті Космонавта Комарова, на вулиці Олександра Довженка, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Олени Теліги, на вулиці Мостицька, на Оболонському проспекті.

Рух у Києві паралізовано: карта затор

Фото: скріншот затор на правому березі

Затори на лівому березі Києва

На лівому березі затори утворилися на проспекті Соборності, на Русанівській набережній, на Броварському проспекті, на бульварі Верховної Ради, що на вулиці Гната Хоткевича, на вулиці Старосельська, на вулиці Віталія Шимановського, на вулиці Андрія Малишка, на Харківському шосе.

Рух у Києві паралізовано: карта затор

Фото: скріншот затор на лівому березі

Також затори спостерігаються на мосту Метро, Гаванському мосту, Північному мосту, Південному мосту, і Дарницькому мосту.

Нагадаємо, в Києві через проведення марафону в період з 4 по 6 жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту в частині міста. Повідомляється, що обмеження діятимуть на проїзд автомобільного транспорту. Так, 4 жовтня з 21:00 буде перекрито рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової і Малої Житомирської, яке буде відкрито 6 жовтня в 22:00.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса. Очікується, що ремонтні роботи закінчаться до травня 2020 року.

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