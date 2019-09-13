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Рух у Києві паралізовано: карта заторів

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 18:00
Рух у Києві паралізовано: карта заторів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух у Києві ускладнений на обох берегах Києва

У п'ятницю, 13 вересня, ввечері на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Правий берег

Зокрема, на правому березі пробки утворилися на бульварі Лесі Українки, бульварі Шевченка, бульварі Дружби народів, проспекті Перемоги, вулиці Генерала Наумова, вулиці Довженка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Гетьмана, вулиці Мостицькій, проспекті Космонавта, проспекті Курбаса, вулиці Маккейна, вулиці Грушевського, Набережному шосе, проспекті Бандери,вулиці Дарвіна, бульварі Шовковична, вулиці Богомольця, вулиці Саперно-Слобідської.

А також затори утворилися в районі станцій метро "Льва Толстого", "Лук'янівська", "Шулявська", "Дружби народів", "Печерська", "Почайна".

Рух у Києві паралізовано: карта заторів

Фото: правий берег столиці (скріншот yandex.ua)

Лівий берег

На лівому березі пробки утворилися біля станції метро "Лівобережна", на Харківському шосе, проспекті Бажана, біля станції метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська", на проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Соборності.

Також затори спостерігається на Північному мосту, Південному мосту, мосту Патона та Дарницькому мосту.

Рух у Києві паралізовано: карта заторів

Фото: лівий берег столиці (скріншот yandex.ua)

Нагадаємо, київський метрополітен повідомив, що в неділю, 15 вересня, через футбольний матч поїзди підземки будуть курсувати у зміненому режимі.

Зокрема, можливе обмеження 15 вересня на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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