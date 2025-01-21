Две педали: учимся ездить на машине с АКП

Чтобы получить от сложной и недешевой автоматической трансмиссии все, на что она способна, водителю желательно кое-что узнать. Рассказываем, как разобраться с нюансами машины с АКП и как быстро научиться управлять ею.

Трансмиссия, созданная для облегчения управления автомобилем, требует таки от водителя определенных навыков и предварительного обучения, хотя и минимального. Тем более, что у большинства выпускников автошкол водительское умение базируется на управлении машиной с механикой. Следовательно, при пересаживании на машину с АКП приходится переучиваться.

Действительно опасная ошибка

Немного подготовиться к езде на автомате по улицам и загородным дорогам следует хотя бы потому, что одна из самых типичных ошибок водителя при этом может привести к аварии. Проблема в том, что вчерашний водитель машины с механикой на первых порах часто пытается нажать педаль сцепления. Но вместо нее нога попадает на широкую тормозную педаль - и в результате машина становится на дороге как вкопанная.

Когда такое произойдет в плотном потоке машин, завершиться ошибка может аварией, потому что коллеги-водители позади вас могут не среагировать вовремя. Кстати, подобные действия считаются нарушением Правил дорожного движения. Собственно, и без аварийной ситуации такой поиск сцепления иногда завершается неприятностями - передний пассажир может удариться о лобовое стекло.

Как правильно ездить на машине с автоматом

Прежде всего следует разобраться с алгоритмом взаимодействия органов управления, ведь замок зажигания, тормозная педаль и селектор коробки связаны между собой. Иначе для водителя будет сюрпризом, когда селектор трансмиссии не будет двигаться из положения Parking без нажатой педали тормоза или при заглушенном моторе. А бывает, что нельзя вытащить ключ из замка зажигания до тех пор, пока селектор не будет поставлен в положение P.

Ноги на месте. Главное правило начинающего за рулем машины с АКП - приучить себя в первый период во время движения держать левую ногу, подобранной под сиденье. Чем дальше свободная нога будет от отсутствующей педали сцепления (а на самом деле от тормозной педали) - тем лучше.

Указательрежима. Научитесь быстро находить на щитке приборов индикатор, который показывает активный режим АКП, чтобы следить за ним во время манипуляций с рычагом.

Режим D и тормоза. Не приучайтесь во время коротких остановок на перекрестке ставить селектор в режим N или P. Это не имеет смысла с технической точки зрения, а кроме того, случайная ошибка может привести к включению задней передачи - и тогда случится маленькое ДТП с тем, кто стоит на светофоре позади вас.

Медленное движение. Где-то в тихом месте потренируйтесь в езде с АКП на малой скорости, с остановками и троганиями. Это пригодится вам в пробках, маневрировании во дворах, при парковке, заезде в гараж. Обычно все просто: при селекторе в D или R вы убираете правую ногу с акселератора - и машина начинает ехать. Вы переносите ногу на тормоз и ими понемногу сдерживаете машину, которая трогается и медленно движется на холостом ходу двигателя.

Резкое ускорение. На свободной дороге поучитесь правильно использовать режим кик-даун, предназначенный для максимально быстрого ускорения. Если акселератор продавить до самого пола, преодолев сопротивление некоего "барьера" внизу хода педали, коробка перейдет на одну-две передачи вниз и машина получит максимально возможное ускорение.

Уверенно и четко. У водителя машины с АКП не может быть привычки нервно "играться" акселератором в режиме трансмиссии D. Нажатия этой педали должны быть четкими - когда ускорение, то уверенное и без перерывов, если движение накатом, то однозначное и без подгазовок. Если нет, то модуль управления коробки не поймет ваших намерений и будет зря переключать передачи.

Торможение двигателем. Разберитесь, каким образом с вашим силовым агрегатом лучше всего тормозить двигателем. Бывает, для этого следует переходить в ручной режим трансмиссии и принудительно включать одну из нижних передач, а у некоторых моделей тормозное усилие достигается уже при простом сбросе газа в режиме D. Прием торможения двигателем пригодится вам на спусках и зимой.

Зимой. На зимней дороге автомат может вести себя непривычно для водителя, который еще вчера ездил на механике. Так что заблаговременно разберитесь, как включается зимний режим АКП - чтобы уверенно трогаться на скользкой поверхности и как безопаснее для коробки буксовать в снегу.

Коротко

Не стоит думать, что освободившись от обязанности переключать передачи вы становитесь свободным от других водительских обязанностей. Вам все так же надо следить за поведением авто на дороге, в частности, за направлением движения, возможным буксованием колес, да и за оборотами двигателя тоже не будет лишним время от времени присматривать. Такая внимательность сделает ваши поездки более безопасными, а системы и агрегаты машины - более надежными и долговечными.