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Две девочки спаслись. Появились детали гибели женщины с тремя детьми под Одессой

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Одесса, Суббота 07 января 2023 16:15
Две девочки спаслись. Появились детали гибели женщины с тремя детьми под Одессой Фото: появились детали гибели женщины с тремя детьми под Одессой (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пожар в доме Одесской области, где погибли женщина с тремя детьми, произошел из-за обычной печи. Двум девочкам, находившимся во время пожара в доме, удалось спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Как выяснилось, в доме также находились две девочки шести и семи лет, которые смогли самостоятельно выбежать на улицу во время пожара. Старшая из них рассказала правоохранителям, что возгорание произошло во время разжигания печи.

"Сейчас девочки находятся у родственников, с ними работает психолог Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Состояние пострадавшего мужчины тяжелое", - рассказал начальник отделения полиции №1 Виталий Сауляк.

По факту гибели женщины и троих детей полицейские начали производство по пунктам 1, 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, 6 января примерно в семь часов вечера в селе Белино, что в Балтской ОТГ, в результате пожара в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое детей в возрасте двух, трех и четырех лет, а 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

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