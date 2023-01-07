Две девочки спаслись. Появились детали гибели женщины с тремя детьми под Одессой

Пожар в доме Одесской области, где погибли женщина с тремя детьми, произошел из-за обычной печи. Двум девочкам, находившимся во время пожара в доме, удалось спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Как выяснилось, в доме также находились две девочки шести и семи лет, которые смогли самостоятельно выбежать на улицу во время пожара. Старшая из них рассказала правоохранителям, что возгорание произошло во время разжигания печи.

"Сейчас девочки находятся у родственников, с ними работает психолог Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Состояние пострадавшего мужчины тяжелое", - рассказал начальник отделения полиции №1 Виталий Сауляк.

По факту гибели женщины и троих детей полицейские начали производство по пунктам 1, 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".