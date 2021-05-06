Двісті клієнтів довірили реконструкцію "Рівнегазу"

Від початку 2021 року реконструкцію системи газопостачання здійснили 193 клієнти АТ "Рівнегаз". У 2020 році послугу реконструкції у газової компанії замовили 700 споживачів блакитного палива.

Так, реконструкція - це комплекс робіт, який проводить АТ "Рівнегаз", якщо клієнту потрібно замінити газове обладнання, або встановити додаткові газові прилади, змінити розташування газових мереж. Самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом. Щоб провести реконструкцію, споживач повинен звернутися із заявою до найближчого 104.ua Клієнтського простору.

Компанія пропонує клієнтам комплексну послугу з реконструкції, що дозволяє значно зекономити час і кошти. Клієнту не потрібно самостійно контролювати усі процеси реконструкції, подавати додатково заяви, після роздільного виконання етапів робіт. Варто лише раз звернутися до 104.ua Клієнтського простору, надати пакет документів і чекати, доки спеціалісти виконають необхідні роботи. Кожного клієнта супроводжує Персональний менеджер, який контролює виконання послуги.

"Фіксованої вартості послуги реконструкції в Україні немає. Вона розраховується відповідно до проекту, індивідуально. Це пов’язано з тим, що бувають різні види реконструкції: заміна котла за ескізом або ж перенесення газопроводу. Окрім того, є процедурні особливості виконання реконструкції для фізичних та юридичних осіб", - зауважує директор з капітального будівництва "Рівнегаз" Руслан Сахарчук.

Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, проектного рішення, припинення газопостачання (оскільки відбувається втручання у газову мережу, що функціонує). Після цього фахівці АТ "Рівнегаз" проводять будівельно-монтажні роботи (демонтаж/монтаж мережі), перевірку на міцність, герметичність новозбудованого газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу на газові прилади.

Якщо в процесі реконструкції потрібно замінити газові прилади, персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.