Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвали бойцов, самовольно покинувших свои части, вернуться на службу. Обещают оказывать поддержку, а также консультации по возвращении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы 53-й и 47-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
53-я отдельная механизированная бригада
Как отмечают в бригаде, каждый может ошибаться, впрочем, важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью. В том же числе бригада готова поддержать тех, кто желает исправить ошибки прошлого
"Для каждого военнослужащего, который ранее самовольно оставил часть, сейчас открыты двери для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений", - отмечает 53-я отдельная механизированная бригада.
Чтобы связаться с бригадой, необходимо позвонить по телефону 0 (93) 247 26 79.
47-я отдельная механизированная бригада
"47 отдельная механизированная бригада понимает, что есть разные причины такого поступка. Кто-то устал и соскучился по родным, другие - не нашли места в своей бригаде по той специальности, которую предоставили", - пишет бригада.
Бригада, в свою очередь, также готова помочь всем бойцам, которые ушли в СЗЧ, вернуться и предоставить им достойные условия с современным подходом.
Чтобы связаться с бригадой, необходимо позвонить по телефону 0 (50) 247 47 47.
СЗЧ в армии
Самовольное оставление воинской части или места службы в условиях боевых действий без надлежащих причин может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Однако для тех, кто впервые допустил такое нарушение, есть возможность вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины.
Военные правонарушения, такие как самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство, остаются серьезными вызовами в условиях войны. Больше о различиях между СВЧ и дезертирством можно узнать в материале РБК-Украина.
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