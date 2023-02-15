За две недели украинцы обменяли более 5 млн ламп накаливания

В течение двух недель программой правительства Украины и ЕС по обмену ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы воспользовалось около 1 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины.

Таким образом, с 30 января украинцы обменяли около 5 млн ламп. В то же время уже 2,2 млн энергосберегающих лампочек потребители заказали через приложение "Дія".

Отмечается, что цель правительства – реализовать программу замены 50 млн ламп накаливания на новые энергосберегающие лампы, которые должны существенно сократить потребление электроэнергии населением.

Кампания предполагает охватить около 10 млн украинцев, каждый из которых может обменять по пять LED-ламп. В настоящее время Кабмин продолжает поиск доноров, которые обеспечили бы финансирование закупки еще 10 миллионов ламп.

По оценкам специалистов, переход на светодиодные лампы поможет потреблять на 7-10% меньше электричества в моменты пиковой нагрузки.