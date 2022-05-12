За два місяці війни в Україну завезли майже 11 000 автомобілів для ЗСУ, - Держприкордонслужба

З початку повномаштабної війни в Україну надійшло майже 11 000 автомобілів для ЗСУ. Також оформлено 164 000 тонн гуманітарних вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ДПСУ .

За даними відомства, на перетин кордону оформлено 5 млн осіб та 164 000 тонн гуманітарних вантажів.

Визначено три пункти пропуску, де будуть оформлятися автомобілі для вільного обігу - "Грушів", "Устилуг" та "Малий Березний".

Начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління полковник Ігор Матвійчук повідомив, що за 2 місяці повномасштабної війни ввезли 10700 автомобілів на потребу ЗСУ, 13000 автомобілів для вільного обігу.

Нагадаємо, з 6 квітня на ПП на в‘їзд в Україну почали утворюватися черги з охочих розмитнити та ввезти автомобілі. Це і досі впливає на пропускні операції.

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