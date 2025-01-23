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Два эшелона боеприпасов уже в Украине: в PHU Lechmar рассказали о ходе закупок для ГПСУ

Четверг 23 января 2025 15:10
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Два эшелона боеприпасов уже в Украине: в PHU Lechmar рассказали о ходе закупок для ГПСУ Фото: PHU Lechmar рассказали о ходе закупок для ГПСУ (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Польская компания PHU Lechmar заявила, что товар военного назначения в рамках контракта с ГПСУ на сумму 23 миллиарда гривен уже осмотрела военная комиссия, и он готовится к отгрузке в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Униан".

Сейчас закончена документальная работа и компания начинает отгрузку по контракту.

Предыдущий контракт с ГПСУ на закупку 155-мм выстрелов был выполнен летом 2024 года в полном объеме. В компании отмечают, что с 1 января 2025 года компания уже завезла ГПСУ два эшелона боеприпасов и более 40 машин, а за последние 3 месяца в рамках работы с Государственной пограничной службой Украины есть ощутимые результаты. Более того, Силам обороны были поставлены очень нужные самоходные гаубицы. Они приехали в ГПСУ за месяц с момента предоплаты и это при том, что на мировом рынке они имеют огромный дефицит.

"И еще много чего важного и необходимого для Сил безопасности и обороны. В частности два эшелона боеприпасов заехало в Украину на прошлой неделе. Мы бы не должны были писать и говорить об этом, потому что все происходящее в украинском медиапространстве очень тщательно изучают наши враги, но информационная атака последних дней заставляет нас это делать", - отметил представитель компании PHU Lechmar.

Напомним, в ноябре на Ставке Верховного Главнокомандующего Украины было принято решение о перераспределении 23 млрд на закупку снарядов Государственной пограничной службой.

Польская компания PHU Lechmar взяла на себя обязательства закупить необходимые снаряды для Сил безопасности и обороны.

Два эшелона боеприпасов уже в Украине: в PHU Lechmar рассказали о ходе закупок для ГПСУ

PHU Lechmar - польская логистическая компания, которая более 10 лет находит и закупает вооружение по всему миру. Компания работает с силами безопасности и обороны Украины с 2014 года, а особое значение сотрудничество приобрело в условиях полномасштабной войны.

Сообщается, что PHU Lechmar имеет широкую базу контактов и значительный опыт работы с производителями военной продукции, государственными и частными предприятиями оборонной промышленности по всему миру.

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