У Dutyfreeunite спростували причетність до незаконного імпорту китайських сигарет в Україну

Група компаній Dutyfreeunite, що складається з ТОВ "Тревел Рітейл Україна", ТОВ "Дьюті-фрі Одеса" і ТОВ "Скай шоп" спростувала будь-яку причетність до незаконного імпорту китайських сигарет в Україну.

Про це сказано в заяві холдингу, передає прес-служба.

"Ми не беремося робити раптових висновків і сподіваємося на мирне досудове врегулювання ситуації, особливо враховуючи позитивну репутацію KyivPost. Однак поширена виданням 22 червня інформація ганьбить ім'я нашої компанії, завдає непоправної репутаційної шкоди, а також порушує немайнові права низки наших представників", - заявили в компанії.

У Dutyfreeunite також зазначають, що викладені в статті твердження про нібито причетність їхніх юридичних осіб до контрабанди китайських сигарет Regina в Україну, - неправдиві.

"Жодної пачки продукції зазначеного бренду компанії, що входять в Dutyfreeunite, за весь час роботи на ринку, не імпортували й не продали", - сказано в заяві.

Відзначається, що матеріал "має маніпуляторний характер", і "не виключено, що з метою зганьбити імідж компаній або їх власників".

"Вадим Слюсарєв став одним із співзасновників деяких компаній групи Dutyfreeunite в травні 2018 року. І описані в матеріалі події, мало того, що викладені недостовірно, так вони ще й зовсім не співвідносяться з його бізнес-діяльністю у сфері безмитної торгівлі", - завили в компаніях.

У Dutyfreeunite припустили, що першопричиною спроб дискредитації Слюсарєва і компаній могла стати його громадська діяльність.

У компанії також запевнили, що є сумлінними платниками податків (у період з 2010 по 2020 р. Dutyfreeunite заплатила до бюджетів України понад 50 млн грн) і всю свою підприємницьку діяльність здійснюють у відповідності до чинного українського законодавства.

Також повідомляється, що компанії готують звернення до авторів матеріалу про незаконний імпорт китайських сигарет з вимогою про спростування недостовірної інформації та аргументацією своєї позиції.

"Група наших компаній має багаторічну позитивну репутацію на ринку, є членом безлічі міжнародних асоціацій. Ми дорожимо результатами праці своєї команди, успішною співпрацею з німецьким партнером і європейськими виробниками світових брендів. Тому, у разі ігнорування наших аргументів, будемо змушені домагатися спростування поширеного проти нас наклепу в судовому порядку", - резюмується в заяві.