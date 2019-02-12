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Дутерте пропонує змінити назву Філіппін

Новини » Політика    12.02.2019 - 13:35
Дутерте пропонує змінити назву Філіппін
Фото: Родріго Дутерте (flickr.com worldeconomicforum duterte)

Країну хочуть перейменувати в "Махарліку"

Президент Філіппін Родріго Дутерте пропонує змінити назву країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Bloomberg.

Так, Філіппіни свою назву отримали більше 300 років тому на честь Філіпа ІІ, коли держава була колонією Іспанії.

Вказано, що раніше з пропозицією про перейменування виступав колишній президент країни Фердинанд Маркос. Він пропонував назвати країну "Махарліка", що у перекладі означає "благородство".

"Маркос мав рацію. Він хотів перейменувати Філіппіни в "Махарліку" тому, що це слово з малайської мови", - сказав Дутерто.

Крім того, глава Філіппін пропонує зробити країну федерацією. Наразі Філіппіни є унітарною державою.

Нагадаємо, у 2017 році повідомлялося, що Дутерте вважає свою дочку Сару кращим кандидатом на посаду президента країни. Так, Сара Дутерте-Карпіо на даний момент займає посаду мера Давао, як колись і її батько. Наступні президентські вибори на Філіппінах відбудуться в 2022 році.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2017 році комітет юстиції Конгресу Філіппін відмовився оголошувати імпічмент президенту Родріго Дутерте, розглянувши подану опозиційним політиком скаргу.

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Новини України ФиллипиныРодріго Дутерте
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