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У Дубліні горить готель

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 01:25
Фото: пожежа (flickr.com/jerry_lake)
Фото: пожежа (flickr.com/jerry_lake)

Інформації про постраждалих поки немає

В Дубліні (Ірландія) загорілися кілька поверхів готелю Metro Hotel. Про це повідомляє BBC.

"Пожежа почалася приблизно о 20:00 за Гринвічем на 13-му поверсі готелю, а потім поширилася на інші поверхи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події перебувають вісім пожежних машин. Всі гості готелю і персонал були евакуйовані. За словами поліції, інформація про потерпілих відсутня.

Так, пожежа спалахнула в особняку на 13-му поверсі над готелем, а потім поширилася на інші поверхи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що велика пожежа сталася на заводі з переробки відходів у місті Белфаст в Північній Ірландії.

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Теги: пожежа, Ирландия
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