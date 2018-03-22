У Дубліні горить готель

Інформації про постраждалих поки немає

В Дубліні (Ірландія) загорілися кілька поверхів готелю Metro Hotel. Про це повідомляє BBC.

"Пожежа почалася приблизно о 20:00 за Гринвічем на 13-му поверсі готелю, а потім поширилася на інші поверхи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події перебувають вісім пожежних машин. Всі гості готелю і персонал були евакуйовані. За словами поліції, інформація про потерпілих відсутня.

Так, пожежа спалахнула в особняку на 13-му поверсі над готелем, а потім поширилася на інші поверхи.

#Ballymun UPDATE: 8 fire engines, 2 aerial appliances, emergency tender, foam tender, command units and senior officers at scene. Firefighters using breathing apparatus inside hotel to search & extinguish #BallymunFire #Dublin #fire pic.twitter.com/dh8xnFgMRj — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) March 21, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що велика пожежа сталася на заводі з переробки відходів у місті Белфаст в Північній Ірландії.