Дубіль розповів, як знизити ціни на ліки в Україні

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Дубіль підкреслив, що регулюванням торговельних націнок знизити ціну на ліки не вдасться

Регулюванням торговельних націнок знизити ціну на ліки не вдасться, так як середня торгова націнка на ліки становить менше, ніж ті обмеження у націнках, які вже існують для ліків. Про це заявив народний депутат з фракції "Батьківщина", заступник голови партії Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

За його словами, люди переплачують за ліки з кількох причин. Від 30 до 70% вартості ліків складають "маркетингові послуги":

"Тобто аптекар за додаткові гроші розташує ліки в зоні зору пацієнта, запропонує його першим серед інших аналогів і так далі", - написав Дубіль.

Крім того, вартість медпрепарату залежить не настільки від торгової націнки, скільки від того, за якою ціною він входить на ринок - ціни виробника або ціни імпортера.

"Для фарми рівень матеріальних витрат при виробництві ніколи не перевищує 30%, а для оригінальних препаратів, які недавно вийшли на ринок, може становити навіть не десятки, а 1-3%. Решта - це компенсація інвестицій в розробку і виведення препарату на ринок, роялті і витрати на просування препарату на ринку (промоція, в тому числі і описані вище "маркетингові угоди" та реклама)", - говорить Дубіль та акцентує, що більшу частину у формуванні ціни ліків становить реклама в ЗМІ.

Як пише нардеп, щоб реально знизити ціни на ліки, потрібно почати регулювати не торгові націнки, а ціну входу ліків на ринок - ціну внутрішнього виробника і ціну імпорту ліків. Ряд країн світу довів: зробити це реально.

Для регулювання цін входу на ринок для імпортних препаратів він пропонує застосувати метод референтних або порівняльних цін: "тобто ціна імпорту препарату не може перевищувати ціну, за якою він ввозиться в інші, референтні країни".

Для регулювання цін на ліки, вироблені в Україні, на додаток до методики референтних цін, повинен застосовуватися і підхід щодо обмеження рентабельності виробництва медпрепарату, пише Дубіль.

Також, щоб забезпечити значне стійке зниження цін на ліки, він пропонує "заборонити або суттєво обмежити те, що формує основні невиробничі витрати в структурі ціни на ліки - рекламу ліків у ЗМІ та маркетингові угоди при роздрібному продажу ліків в аптеках. Одне лише це дасть можливість знизити ціни на ліки майже вдвічі", - вважає представник "Батьківщини".

Фармакотерапія стане по-справжньому доступною для всіх пацієнтів, коли держава буде активно брати участь у фармацевтичному ринку, переконаний Дубіль.

"Але зробити це потрібно не для "галочки" чи піару, як зараз реалізується урядовий проект "Доступні ліки" (1 млрд грн на рік на цей проект - це реальна крапля в морі аптечного ринку обсягом 89 млрд). Реальний обсяг участі держави в ринку аптечних продажів і обсяг програми реімбурсації для того, щоб не на папері, а дійсно зробити ліки доступними і це відчули усі пацієнти, повинен складати не один, а 20 млрд грн", - написав він.

Політик підкреслює, що зробити це за існуючої бюджетної моделі фінансування медицини неможливо - тільки після впровадження обов'язкового медичного страхування:

"Чинна влада за свої роки правління показала, що вона не буде робити нічого, щоб захистити своїх громадян. Тому цю формулу зниження вартості ліків в Україні ми почнемо впроваджувати одразу після президентських виборів", - резюмував Дубіль.