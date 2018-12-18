Дубіль: медреформа МОЗ не передбачає безкоштовної медицини

Фото: Валерій Дубіль (ba.org.ua)

За словами Дубіля, після реформи лікування жодної хвороби не буде безкоштовним

Лікування жодної хвороби для українців не буде безкоштовним, незважаючи на запевнення чиновників Міністерства охорони здоров'я про надання гарантованого безкоштовного медобслуговування на первинному рівні для всіх громадян, а також доступності послуг понад гарантованого пакету. Про це заявив народний депутат, член фракції "Батьківщина", член комітету ВР з питань бюджету Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог.

"Нинішній рівень фінансування медицини – жебрацький. І за існуючої бюджетної моделі його розподілу, лікування жодної хвороби не буде безкоштовним. Навіть лікування застуди або ангіни. Не кажучи вже про важкі захворювання, які обернуться для пацієнта справжньою фінансовою катастрофою", - зазначив депутат.

За його словами, МОЗ обіцяє тільки безкоштовну консультацію лікаря, спостереження за загальним станом здоров'я, профілактику. Діагностику ж, яка потрібна для визначення хвороби, аналізи, консультації спеціалістів та вартість ліків пацієнт при цьому сам оплатить. Він наводить приклади ошуканих пацієнтів, яким "безкоштовний" прийом у сімейного лікаря за рахунок додаткових консультацій вузькопрофільних фахівців, аналізів і придбання ліків коштує 1000 грн.

Крім того, за словами нардепа, недоступною широкому загалу є і програма "Доступні ліки", яка розрахована на лікування тільки трьох хронічних захворювань - гіпертонії, цукрового діабету та бронхіальної астми. Нею користуються лише 1,6 млн пацієнтів з усього 42 млн населення країни, а її середній чек - 50 грн, що незрівнянно з сотнями і тисячами гривень вартості ліків для лікування інших поширених хвороб.

Ще одна нова програма МОЗ - "Безкоштовна діагностика", в яку повинні увійти понад 50 медичних послуг - "аналізів, інструментальних досліджень (рентген, УЗД тощо) і послуг вузькопрофільних фахівців", теж є неефективною, вважає депутат.

"На всіх українців виділено 2 млрд грн, або 51,50 грн на одного громадянина. Консультація фахівця в середньому коштує 250-350 грн, УЗД - більше 200 грн, загальний аналіз крові - більше 120 грн, сечі - понад 100 грн", - розповів Дубіль.

На його думку, знизити навантаження на гаманці українців, а також вирішити проблему нестачі фінансування галузі дозволить страхова медицина. "Вона допоможе забезпечити необхідний рівень фінансування, збільшивши його у 2,5-3 рази, а також організувати фінансування не за рівнями медичної допомоги, а сформувавши єдиний медичний простір", - упевнений депутат.

"Страхова компанія буде сплачувати за страховим полісом і послуги сімейного лікаря, і діагностику, і консультації лікарів-спеціалістів. Саме страхова медицина може зробити медичне обслуговування для наших сімей насправді безкоштовним при лікуванні звичайних захворювань. А ще ліквідує катастрофічні наслідки для бюджету сім'ї, якщо хтось із її членів серйозно і важко захворів", - додав він.

Дубіль вважає, що в першу чергу після зміни чинної влади необхідно прийняти законопроекти, які вже зареєстровані у ВР, "щоб зробити медицину доступною для українців".