ДТП з Трухіним: пасажири Daewoo розказали свою версію подій
Пасажири авто Daewoo, яке стало третім учасником ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна 23 серпня на Бориспільській трасі, розказали свою версію подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Галини Молнар.
"23 серпня ми їхали до Києва з Борисполя й потрапили в ДТП. Зіткнулися дві машини і зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат ми дізнались через пару днів після аварії, коли це про це почали писати в Facebook та інших сайтах. Під час самої аварії ніхто не розказував, що він депутат", - зазначає свідок подій.
За її словами, після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не здійснювалось.
”Також нікого не змушували виключати телефони, кожен знімав, що хотів", - додає вона.
Жінка повідомляє, нас ніхто з пасажирів Daewoo не постраждав. Як відомо, зазначалось, що в цьому авто було двоє неповнолітніх дітей.
"Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У Них все добре. Тому багато з того, що писали - неправда", - говорить вона.
Також за її словами, обидва водіїв-учасників ДТП підходили до них, питали про дітей, у якому вони стані, чи не постраждали.
"В обох водіїв теж був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні. Вікторові (Віктору Склемі, - ред.), водіям, усім учасникам ДТП бажаю одужання, щоб якнайшвидше це закінчилось. Усім здоров’я", - додає жінка.
Нагадаємо, 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ сталося ДТП. Як повідомило ІА "Центр новин", Audi, де перебував Олександр Трухін, не дотрималося безпечної дистанції і в'їхало у Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
Зазначалось, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.
Олександр Трухін є головою осередку партії "Слуга народу" у Полтавській області. Вранці 23 серпня він у Полтаві брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора.