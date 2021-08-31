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ДТП з Трухіним: пасажири Daewoo розказали свою версію подій

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 11:19
ДТП з Трухіним: пасажири Daewoo розказали свою версію подій Фото: місце аварії (facebook.com/Andriyak)
Автор: Наталія Гурковська

Пасажири авто Daewoo, яке стало третім учасником ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна 23 серпня на Бориспільській трасі, розказали свою версію подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Галини Молнар.

"23 серпня ми їхали до Києва з Борисполя й потрапили в ДТП. Зіткнулися дві машини і зачепили нашу третю. Ми були пасажирами в машині Daewoo. Про те, що там був народний депутат ми дізнались через пару днів після аварії, коли це про це почали писати в Facebook та інших сайтах. Під час самої аварії ніхто не розказував, що він депутат", - зазначає свідок подій.

За її словами, після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не здійснювалось.

”Також нікого не змушували виключати телефони, кожен знімав, що хотів", - додає вона.

Жінка повідомляє, нас ніхто з пасажирів Daewoo не постраждав. Як відомо, зазначалось, що в цьому авто було двоє неповнолітніх дітей.

"Так, діти злякалися, швидка їх забрала, щоб перевірити стан. Травм не виявили. У Них все добре. Тому багато з того, що писали - неправда", - говорить вона.

Також за її словами, обидва водіїв-учасників ДТП підходили до них, питали про дітей, у якому вони стані, чи не постраждали.

"В обох водіїв теж був переляк, усі були перелякані, тому що це аварія, і це страшно. Але вони були адекватні. Вікторові (Віктору Склемі, - ред.), водіям, усім учасникам ДТП бажаю одужання, щоб якнайшвидше це закінчилось. Усім здоров’я", - додає жінка.

Нагадаємо, 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ сталося ДТП. Як повідомило ІА "Центр новин", Audi, де перебував Олександр Трухін, не дотрималося безпечної дистанції і в'їхало у Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

Зазначалось, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 людей, серед яких голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Олександр Трухін є головою осередку партії "Слуга народу" у Полтавській області. Вранці 23 серпня він у Полтаві брав участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапора.

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