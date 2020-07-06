У ДТП під Львовом загинула людина і ще троє постраждали

Фото: аварія у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)

Поліцейські встановили, що водій Audi був у стані алкогольного сп'яніння

Сьогодні вночі водій у стані алкогольного сп'яніння здійснив дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на окружній дорозі Львова у селі Зимна Вода Пустомитівського району. Внаслідок чого одна людина загинула, та ще троє осіб отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, близько 3:50 на автодорозі "Західний обхід міста Львова" 26-річний водій Audi не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль виїхав на кільце, в'їхав в електроопору, а потім зіткнувся з деревом і парканом.

Внаслідок аварії, водій Audi та ще двоє його пасажирок віком 17 та 25 років з травмами були доставлені до лікарні. Однак ще один пасажир автівки від отриманих травм загинув на місці події.

Фото: аварія у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Запорізькій області на автодорозі "Якимівка - Кирилівка" сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали шестеро людей.

Крім того, 3 липня у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 людей, їх госпіталізували.

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Автор: Андрій Козловський