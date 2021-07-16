У ДТП під Києвом постраждали чотири людини, в тому числі двоє дітей

Увечері в п'ятницю, 16 липня в районі Білої Церкви Київської області сталася аварія. В результаті ДТП постраждали чотири людини. Серед них двоє дітей-9-річна дівчинка і 5-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області .

За попередніми даними, водій легкового автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і злетів у кювет. В результаті ДТП постраждав він сам, його дружина, 9-річна дочка і 5-річний син.

Всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. У жінки діагностували перелом ребер, у дітей - закриті черепно-мозкові травми і струс мозку. Про стан глави сімейства не повідомляється.

Дослідження не виявило ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння у водія.

На місці події працюють правоохоронці. Вони з'ясовують обставини і причини аварії. Після цього буде винесено процесуальне рішення по події.

Фото: у ДТП під Києвом постраждали двоє дорослих і дві дитини (facebook.com/pol.kyivregion)