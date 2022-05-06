ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДТЕК запустив проект для підтримки багатодітним сім’ям

Новость на русском →
П'ятниця 06 травня 2022 15:47
ДТЕК запустив проект для підтримки багатодітним сім’ям Фото: ДТЕК запустив проект для підтримки багатодітним сім’ям (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Постачальник електроенергії Yasno (входить до групи ДТЕК) створив функцію підтримки донатами багатодітних сімей, які не мають змоги розрахуватися за електроенергію самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії Yasno.

"Якщо ви маєте змогу і бажання допомогти українцям, які потребують підтримки під час дії воєнного стану, ми створили таку можливість. Ваш внесок на особовий рахунок по електроенергії багатодітної сім’ї дозволить їм вирішити одну з базових та найважливіших потреб - ви подаруєте світло, яке необхідне у кожному домі", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, для участі в проєкті необхідно обрати суму, яку готові внести, а особовий рахунок клієнта, на який вона буде зарахована, система визначить автоматично серед тисяч багатодітних сімей.

Надіслані кошти будуть використані виключно для оплати за спожиту електроенергію, а кількість таких донатів необмежена.

Нагадаємо, енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у лютому-березні безкоштовно поставив військовим установам та лікарням електроенергію на суму 75 млн грн. Загалом безплатну електроенергію отримували близько 150 установ.

Це, зокрема, "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова", "Курахівська міська лікарня" та інші.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо