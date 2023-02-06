ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТЭК вводит в работу новые ряды для обеспечения украинских ТЭС углем

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 16:50
ДТЭК вводит в работу новые ряды для обеспечения украинских ТЭС углем Фото: ДТЭК вводит в работу новые ряды для обеспечения украинских ТЭС углем (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Шахтеры "ДТЭК Энерго" продолжают работать на максимуме и вводить новые ряды, чтобы поддерживать надежность украинской энергосистемы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Для обеспечения потребностей украинских ТЭС в угле, только в январе шахтеры компании ввели в работу 2 новых ряда. Всего с начала самого сложного отопительного сезона их было введено 10, еще 6 новых рядов шахтеры планируют ввести до его завершения", - сообщили в ДТЭК.

Всего в 2022 году угледобывающими предприятиями компании было введено в работу 28 новых рядов.

Компания поддержала топливом не только собственные ТЭС, но нашла возможность помочь государственным станциям. Для нужд государственных ТЭС в конце прошлого года было отгружено более 120 тыс. т угля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России