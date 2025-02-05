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ДТЭК ввел в работу первые две угольные лавы для обеспечения стабильной угледобычи

Среда 05 февраля 2025 14:58
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ДТЭК ввел в работу первые две угольные лавы для обеспечения стабильной угледобычи Фото: ДТЭК ввел в работу первые две угольные лавы для обеспечения стабильной угледобычи (energo.dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

С начала 2025 года шахтеры ДТЭК ввели в работу первые две угольные лавы, чтобы теплоэлектростанции имели уголь для прохождения зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что угледобывающие предприятия ДТЭК продолжают работать для обеспечения тепловых электростанций углем, особенно во время прохождения отопительного сезона.

В частности, в январе шахтеры компании ввели в работу две угольные лавы.

"Наша задача, как и других генерирующих мощностей, - поддерживать надежность работы энергетической системы Украины и обеспечивать светом украинцев. Должны думать не только об этом отопительном сезоне, а уже готовиться и к летним пикам потребления и к следующей зиме. Работаем всей командой - и энергетики, и шахтеры, и машиностроители. Уже сейчас вводим угольные лавы, чтобы иметь стабильное поступление ресурса для наших ТЭС", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в угледобычу 7,5 млрд грн.

Эти средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

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