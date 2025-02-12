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ДТЭК открыл в КПИ лабораторию зеленой энергетики для обучения студентов

Среда 12 февраля 2025 16:09
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ДТЭК открыл в КПИ лабораторию зеленой энергетики для обучения студентов Фото: ДТЭК открыл в КПИ лабораторию зеленой энергетики для обучения студентов (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК открыла в КПИ лабораторию зеленой энергетики для обучения студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"11 февраля компания ДТЭК ВИЭ вместе с Учебно-научным Институтом энергосбережения и энергоменеджмента КПИ им. Игоря Сикорского открыла в учебном заведении лабораторию возобновляемой энергетики. Это вклад компании в качественное развитие молодых профильных специалистов, которые будут выступать двигателем энергетического восстановления Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что лаборатория ВИЭ состоит из двух помещений, посвященных отдельно солнечной и ветровой энергетике.

Кроме того, компания обеспечила необходимое техническое оборудование учебно-научной лаборатории, и планирует продолжать оснащение в последующие годы. Для лаборатории уже приобретены системы накопления энергии, солнечные панели, инвертор и оборудование для измерения метеорологических показателей.

"Мы рады присоединиться к развитию будущих специалистов для энергетики Украины вместе с КПИ им. Игоря Сикорского. Уверен, что обновленные аудитории и новое техническое оснащение будут способствовать улучшению учебного процесса для преподавателей и студентов. Пусть этот проект вдохновляет и стимулирует молодых специалистов к освоению новых знаний, чтобы лучше использовать их в будущем восстановлении энергетического потенциала Украины", - заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Сейчас реализован первый этап сотрудничества ДТЭК ВИЭ с КПИ им. Игоря Сикорского. Следующим этапом реализации проекта будет расширение технической базы лабораторий.

Напомним, что Меморандум о сотрудничестве между ДТЭК Рината Ахметова и КПИ им. Игоря Сикорского был подписан 9 августа 2024 года.

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