ДТЕК долучився до створення American University Kyiv, в якому буде викладати нобелівський лауреат

3 лютого відбулося операційне відкриття Американського Університету в Києві (American University Kyiv), який співпрацює Arizona State University, а партнерами стали українські та міжнародні організації й бізнеси, серед яких Академія ДТЕК. Старт перших навчальних програм AUK запланований на березень 2022 року.

Майбутні студенти матимуть можливість вибирати між магістерськими та бакалаврськими програмами в галузі ІТ, інженерії, бізнесу та менеджменту, наук про здоров’я, архітектури та дизайну, права. Ректором-засновником є доктор Роман Шеремета, один із найбільш цитованих українських економістів у світі.

"Ми представляємо перший університет в Україні, що надає передову американську освіту студентам з глобальними амбіціями. Ми - це перший американський університет в Києві з фокусом на освіті, дослідженнях та партнерстві. Я завжди мріяв, що повернусь в Україну та скористаюсь своїм досвідом та знаннями, аби зробити щось важливе для країни. І я впевнений, що АЮК є чудовою можливістю для втілення цієї мрії", - зазначив Роман Шеремета, ректор American University Kyiv.

Серед викладачів АЮК будуть українські та американські викладачі і, навіть, нобелівський лауреат Вернон Сміт, американський економіст, який у 2002 році отримав Нобелівську премію разом з Деніелом Канемоном. Навчання буде вестися повністю англійською мовою, а в студентів буде можливість отримати два дипломи - American University Kyiv та Arizona State University, який займає перше місце в рейтингу інновацій у Сполучених Штатах відповідно до US News & World Report і вважається одним з найпрестижніших університетів світу за даними Times Higher Education.

Створення АЮК відбулося за участі українських компаній, серед яких ДТЕК - як зазначено на сайті компанії партнером АЮК є Академія ДТЕК.

"ДТЕК вбачає довгострокову цінність бізнесу для суспільства у підтримці освітніх ініціатив та талановитої молоді, яка прагне здобути якісну сучасну освіту в Україні. Компанія вже має успішний досвід створення освітнього проекту: Academy DTEK сфокусована на освіті дорослих за концепцією "Навчання протягом усього життя". Новий проєкт, партнером якого став ДТЕК, відкриває можливість для молоді пройти навчання за програмою американського університету, не виїжджаючи із країни", - зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.