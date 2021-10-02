ДТЕК долучився до делегації України на виставці Expo 2020

ДТЕК долучилась до української делегації представників енергетичної галузі, яка презентує досягнення та інновації в енергетиці на всесвітній виставці Expo 2020.

Всесвітня виставка триватиме до 31 березня 2022 року. Зазначається, що Україна вперше бере участь в EXPO на найвищому рівні: представлений власний павільйон, в якому демонструватимуть світовій спільноті досягнення і потенціал України.

Протягом шести місяців проведення EXPO 2020 заплановані тематичні тижні, під час яких будуть обговорюватися найважливіші проблеми і можливості їх вирішення в сучасному світі. Український павільйон почне свою роботу з "Енергетичної тижня". Саме енергетика стала темою першого тижня на EXPO 2020 року, адже світ знаходиться на порозі масштабних змін, і без трансформації енергетичної галузі протистояти кліматичним викликам і підтримувати сталий розвиток економік неможливо.

"EXPO 2020 року - масштабна подія світового значення, що створює можливості для обміну ідеями та формування бачення спільного майбутнього. Сьогодні тренд на декарбонізація економіки не може ігнорувати жодна країна і жодна компанія. Ключові складові процесу декарбонізації енергетичної галузі в Україні - розвиток зеленої енергетики, систем накопичення енергії, водневі технології та цифрові мережі. Все це вимагає значних інвестицій, об'єднання навколо стратегічних ініціатив, міжнародного партнерства", - зазначив Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, який очолює бізнес-делегацію ДТЕК на ЕХРО 2020.

4 жовтня, в рамках офіційних заходів, присвячених Національному дню України на EXPO 2020 року, пройде урочисте підняття українського прапора, а також україно-еміратський бізнес-форум, спікерами якого стануть Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК і Еммануеле Вольпе, директор з інновацій ДТЕК. Тематичні сфери бізнес-форуму будуть присвячені питанням енергетики, а також інновацій, що відповідає одній з ключових підтем EXPO 2020 року - стабільному розвитку суспільства.