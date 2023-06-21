ДТЭК присоединился к инициативе ООН по восстановлению и трансформации энергетической отрасли

Группа ДТЭК присоединилась к глобальной коалиции при поддержке ООН, призванной восстановить разрушенную войной энергетическую отрасль страны и помочь ей стать "зеленым" энергетическим государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Энергетическая инициатива Украины, начатая Глобальным договором Организации Объединенных Наций.

Задача инициативы, в частности, направить поток глобального капитала на финансирование восстановительных и трансформационных процессов в украинской энергетике, стимулировать и ускорить развитие устойчивой энергетики в Украине.

По оценкам Всемирного банка, на краткосрочную реконструкцию понадобится 5,7 млрд долларов, а на полное восстановление к 2033 году - до 47 миллиардов долларов.

Для того чтобы пережить следующую зиму, Украина нуждается в дополнительных генерирующих мощностях. Одна только компания ДТЭК требует 150 миллионов долларов на ремонт пяти тепловых электростанций (ТЭС) и еще 27 миллионов долларов на восстановление сетей.

"Украина стоит перед самой большой энергетической проблемой среди европейских стран со времен Второй мировой войны. Глобальная коалиция государственных и частных партнеров может ускорить восстановление и модернизацию нашей энергетической отрасли и, со своей стороны, возродить Украину после опустошительной войны", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) в Лондоне.

По его словам, у Украины есть достаточный потенциал для того, чтобы стать критически важным партнером Европы в ее переходе к будущему с чистым нулевым уровнем выбросов углерода и положить конец зависимости континента от России.

"Широкое восстановление потребует создания экосистемы партнеров, включая производителей оборудования, операторов сетей и финансовые учреждения. Энергетическая инициатива Украины формирует основу для построения этой экосистемы", - добавил Тимченко.

Напомним, конференция по восстановлению Украины проходит в Лондоне 21-22 июня. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций, сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.