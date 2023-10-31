ДТЭК, несмотря на войну, готовится строить новую электростанцию в Полтавской области
Компания ДТЭК планирует построить новую ветровую электростанцию в Полтавской области для улучшения энергоснабжения региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"Мы уже сегодня думаем о будущем. Мы целенаправленно и осознанно идем в этот регион, поскольку он является энергодефицитным и мощная электростанция здесь очень нужна. Электроэнергия из Полтавской ВЭС даст толчок к более стремительному развитию производств в Полтавской и смежных областях", - заявил заместитель директора ДТЭК ВИДЕТ Олег Соловей.
К маю 2024 года будет проведен комплекс инженерно-геодезических, землеустроительных и оценочных работ, а также составление отчета по экологической оценке проекта.
Напомним, ДТЭК Ахметова весной 2023 года построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт, которая находится в Николаевской области в 100 км от линии фронта. Это первая в мире ветроэлектростанция, построенная во время войны.
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