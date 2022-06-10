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ДТЕК передав захисникам Полтавської області ще партію пального

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П'ятниця 10 червня 2022 17:37
ДТЕК передав захисникам Полтавської області ще партію пального Фото: ДТЕК передав захисникам Полтавської області ще партію пального (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Група ДТЕК передала ще 39 тис. літрів газового конденсату на потреби Збройних Сил України та територіальної оборони у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії "ДТЕК Нафтогаз".

"Полтавська область стала надійним тилом і великим гуманітарним хабом. Вся область, всі наші люди згуртувалися задля перемоги: військові, тероборона, медики, рятувальники, волонтери, влада та бізнес. Разом переможемо", - сказав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загалом ЗСУ і тероборона Полтавська область вже отримала від ДТЕК понад 60 тис. л пального конденсату, а також 8 одиниць транспорту.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну група ДТЕК спрямувала на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу 491 млн гривень.

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Полтавская область ДТЕК
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