У ДТЕК спростували звинувачення АМКУ в монополізмі в Бурштинському енергострові

Фото: Віталій Бутенко (d.trading)

Представник ДТЕК відповів на заяви Геруса

Ціна реалізації електроенергії Бурштинською ТЕС (ДТЕК Західенерго) становить 1590 грн за МВт год, при цьому середня ціна імпортерів становить 1 880 грн за МВт год. Про це у відповідь на заяву про початок розслідування АМКУ проти ДТЕК в ефірі "Свободи слова" заявив генеральний директор Д.Трейдинг Віталій Бутенко, передає РБК-Україна.

Він заявив, що більше 40% електроенергії в зону Бурштинського енергоострова поставляється з сусідніх європейських країн незалежними трейдерами. При цьому ціна продажу електроенергії цих трейдерів вища, ніж ціна ДТЕК.

"Я повинен пояснити цю брехню про Бурштинський енергоострів. Імпортери продають електроенергію з-за кордону за 1 880 гривень (за МВт год, – ред.). Ви знаєте, за якою ціною продає Бурштинська ТЕС? По 1 590 гривень (за МВт год, – ред.)", – повідомив Бутенко у відповідь на ствердження голови парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса про відкриття справи АМКУ проти ДТЕК.

4 жовтня АМКУ почав розслідування проти ДТЕК Західенерго. АМКУ угледів ознаки монопольного становища ДТЕК Західенерго на ринках електроенергії в межах торгової зони Острів Бурштинської ТЕС.

У компанії вже назвали висновки Антимонопольного комітету абсолютно безпідставними і упередженими.