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ДТЕК оперативно відновлює пошкоджену окупантами інфраструктуру Кривого Рогу, - Вілкул

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Четвер 16 червня 2022 12:41
ДТЕК оперативно відновлює пошкоджену окупантами інфраструктуру Кривого Рогу, - Вілкул Фото: енергетики оперативно відновлює пошкоджену окупантами інфраструктуру Кривого Рогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК оперативно відновлюють енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу, яка була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула під час телеефіру.

"Хотів би сказати спасибі зараз нашим комунальникам, і водникам, і газівникам, і "ДТЕК Дніпрообленерго". Хлопці працюють фактично під обстрілами, відразу після обстрілів, коли там ще все засипано касетними боєприпасами, відновлюють інфраструктуру. Вся інфраструктура працює, якщо перебивають, то відновлюється одразу", - сказав він.

Вілкул підкреслив, що попри складні умови зараз енергетики відновили всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання 440 тисячам сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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ДТЕК Кривий Ріг
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