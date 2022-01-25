ДТЕК оновив електромережі для 300 тисяч клієнтів у Київській області в 2021 році

Компанія ДТЕК "Київські регіональні електромережі" в 2021 році оновила електричні мережі для 300 тис. домогосподарств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"В рамках програми "Велике оновлення мереж" у 2021 році ДТЕК "Київські регіональні електромережі" реконструював підстанцію 110/10 кВ «Гостомель» та збудував підстанцію 110/35/10 кВ "Козин" у енергодефіцитних Бучанському та Обухівському районах. Енергооб’єкти підвищили надійність електропостачання та дали змогу задовольнити зростаючу потребу в додатковій потужності діючих клієнтів та приєднанні нових споживачів до електромереж. ДТЕК - бізнес, який діє в інтересах України", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК "Київські регіональні електромережі" Віталія Шайди.

ДТЕК "Київські регіональні електромережі" у 2021 році після запровадження в країні стимулюючих інвестиції RAB-тарифів, розпочав програму "Велике оновлення мереж", спрямовану на оновлення та розвиток мережі Київщини.

Результатом програми "Великого оновлення мереж" у Київській області є модернізація підстанції, реконструкція ліній та встановлення понад 37 тис. нових електролічильників для мешканців області.

У компанії зазначили, що крім будівництва підстанцій, у 2021 році було відремонтовано більше 1 тис. км ліній електропередачі та встановлено 160 реклоузерів. Ці пристрої зможуть самостійно відновлювати електропостачання в разі незначних аварій та передавати диспетчерам інформацію про стан роботи мережі в режимі онлайн.

Також за минулий рік компанія змонтувала 37 тис. електронних приладів обліку електроенергії, які замінили застарілі механічні лічильники. Повідомляється, що установка лічильників була передбачена інвестиційною програмою компанії, тому не потребувала додаткових витрат клієнтів.