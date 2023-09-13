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ДТЭК импортирует 210 тысяч тонн угля для стабильного прохождения зимы

Среда 13 сентября 2023 13:52
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ДТЭК импортирует 210 тысяч тонн угля для стабильного прохождения зимы Фото: ДТЭК импортирует 210 тысяч тонн угля для стабильного прохождения зимы (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"ДТЭК Энерго" законтрактовал 210 тысяч тонн угля из Польши для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что в рамках контракта на импорт топлива поставки энергетического угля будут продолжаться в течение всего отопительного сезона, начиная с сентября этого года и до марта следующего.

Первые партии угля ожидаются уже на этой неделе.

В то же время, генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев добавил, что для теплоэлектростанций компании приоритетным остается использование угля собственной добычи.

"Однако в условиях войны, непрогнозируемых действий врага и повышенной нагрузки, которые теплоэлектростанции компании несут в последние месяцы, дополнительные объемы импортного топлива позволят "подстраховать" и предоставить дополнительный запас прочности для более устойчивого прохождения тепловой генерацией ближайшего отопительного сезона", - подчеркнул он.

Напомним, в августе теплоэлектростанции ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на треть.

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