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ДТЕК й інші приватні компанії забезпечили відновлення критичної інфраструктури Бучі, - мер

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Вівторок 03 травня 2022 17:16
ДТЕК й інші приватні компанії забезпечили відновлення критичної інфраструктури Бучі, - мер Фото: ДТЕК й інші приватні компанії забезпечили відновлення критичної інфраструктури Бучі (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК разом з іншими приватними компаніями забезпечують відновлення критичної інфраструктури у звільненій від російських окупантів Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову міста Анатолія Федорука.

"За місяць нам вдалося спільно із компаніями ДТЕК, Облгаз, Комуналгаз, приватними підприємствами, волонтерами, партнерами, в тому числі і закордоном, не лише з України, забезпечити відновлення критичної інфраструктури", - сказав він.

Федорук додав, що практично всі населені пункти бучанської громади мають газ, світло та централізоване водопостачання.

"Звичайно є певні проблеми там, де ушкоджено настільки, що для відновлення знадобиться певний час, тож працюємо над вирішенням цих питань", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова розраховують повністю відновити електропостачання всіх споживачів Київської області до 1 червня.

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ДТЕК Буча
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