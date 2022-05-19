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ДТЕК у Дніпропетровській області забезпечив роботою 400 переселенців

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Четвер 19 травня 2022 19:31
ДТЕК у Дніпропетровській області забезпечив роботою 400 переселенців Фото: ДТЕК у Дніпропетровській області забезпечив роботою 400 переселенців (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" бізнесмена Ріната Ахметова з початку війни забезпечили роботою понад 1000 нових співробітників на шахтах та допоміжних підприємствах у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"На підприємствах "ДТЕК Енерго" новим співробітникам допомагають отримати спеціальність, навчитись новій професії, поновити професійні посвідчення. За потреби надають місця у гуртожитках. Компанія підтримує новачків під час адаптації до виробничого процесу, забезпечує усім необхідним та медичним страхуванням", - йдеться в повідомленні.

З них близько 400 осіб - це переселенці.

"Це люди, які виїхали з окупованих регіонів України чи тих, де тривають бойові дії. Також чимало - ті, хто втратив роботу через зупинку підприємств чи скорочення бізнесу", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, як повідомляли в комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку, машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу ДТЕК Ріната Ахметова, однією з перших успішно перенесла виробничі потужності з регіонів, де сьогодні тривають бойові дії, і відновила роботу в Хмельницькій і Волинській областях.

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