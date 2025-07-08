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ДТЭК к 20-й годовщине компании обновил миссию, видение и логотип

Вторник 08 июля 2025 10:46
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ДТЭК к 20-й годовщине компании обновил миссию, видение и логотип Фото: ДТЭК к 20-й годовщине компании обновил миссию, видение и логотип (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

К 20-й годовщине группа ДТЭК обновила миссию, видение, корпоративные ценности и логотип в ответ на глобальные вызовы и тенденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Обновленная миссия отражает то, что компания делает ежедневно: "Наша энергия питает жизнь".

"Закаленные в Украине, мы стремимся стать региональным европейским лидером, двигателем энергетической безопасности и трансформации благодаря силе наших людей, международным партнерствам и передовым технологиям", - отмечают в компании.

В компании также добавляют, что обновленный логотип - это логическое продолжение нашей трансформации, сочетающей узнаваемость образа, сущность ДТЭК с динамичностью современного мира. Эти изменения объединяют компанию на пути к энергии будущего, главные достижения которой еще впереди.

"ДТЭК начинал с региональной компании на Донбассе и вырос до национального лидера, стал опорой и флагманом энергетики страны. Впереди - не менее важный этап развития. Мир меняется быстрее, чем когда-либо, и мы меняемся вместе с ним. Последние годы стали для нас точкой переосмысления. Мы по-новому посмотрели на себя, на наше место в жизни страны, в жизни каждой общины, семьи, человека. И это дало нам понимание: то, что мы делаем - гораздо больше, чем обеспечение электроэнергией. Группа ДТЭК защищает, восстанавливает, поддерживает жизнь людей", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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