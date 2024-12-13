DS показала новый электрический кроссовер: опубликованы цены и характеристики

Французская марка DS выпустила новый стильный кроссовер. Кроссовером новую модель DS №8 называют в самой компании, однако на самом деле электромобиль больше похож на немного приподнятый фастбэк со 155-миллиметровым дорожным просветом.

В компании говорят, что №8 знаменует своим появлением переход DS на электротягу. Производство запустят на заводе в Италии в первом квартале 2025 года, а старт продаж запланирован на лето.

Новинка относится к сегменту среднеразмерных автомобилей. В ее основе лежит платформа STLA Medium концерна Stellantis, та же, на которой базируются Peugeot e-3008 и e-5008, и на ней же построят будущую Lancia Gamma.

Особенно в DS гордятся тем, что коэффициент аэродинамического сопротивления у кросс-купе составляет 0,24. При создании интерьера нового DS дизайнеры вдохновлялись роскошными яхтами, некоторые детали действительно выглядят необычно. Например, четырехспицевый руль и широкие вставки по бокам, в которые интегрированы динамики аудимосистемы Focal Electra 3D Hi-fi. Заявленный объем багажника - 620 литров, а в списке оснащения - контурная подсветка, 16-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. На выбор предложено пять цветов кузова, а также три варианта внутренней отделки с применением переработанного пластика.

"Восьмерка" имеет 400-вольтовую архитектуру и три модификации. Первая и самая доступная из предложенных - с 230-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 74 кВт*ч. С такой установкой электромобиль набирает первую сотню за 7,7 секунды и проезжает на одной зарядке 572 километра. "Средний" вариант Long Range оснащается электромотором мощностью 245 л.с. и батареей на 97,2 кВт*ч, а запас хода равен 750 км.

Наконец, топовый вариант имеет двухмоторную установку на 350 сил и батарею емкостью 97,2 кВт*ч, одного заряда которой хватает на 686 километров. До первой "сотни" флагман разгоняется за 5,4 секунды. В будущем к чисто электрическим версиям №8 могут присоединиться и гибридные, однако их придется подождать как минимум до 2026 года.

Электрический DS N°8 встанет на конвейер в первые месяцы 2025 года: производство организуют на заводе в итальянском Мелфи, а вот батареи и электромоторы будут выпускать во Франции - поставщиками выступают компании Emotors и ACC. У европейских дилеров новинка появится летом, цены стартуют с 65 тысяч евро.