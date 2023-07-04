Второй день что-то "празднуют". Федоров рассказал о взрывах в оккупированной Запорожской области

Уже второй день подряд в населенных пунктах, которые находятся в оккупированной части Запорожской области, раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

Он отметил, что у захватчиков в оккупированной Запорожской области некое "файер-шоу".

По его словам, российские оккупанты уже второй день подряд что-то "празднуют":

Сегодня громко было в Акимовке и Васильевке.

Вчера что-то взрывалось в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе.

"Рашисты уже завели свою любимую лживую песню о том, что ВСУ обстреливает гражданских. Однако почему-то забыли указать, что именно российские военные прячутся за спинами мирных жителей и расставляют свое несуразное ПВО в жилых кварталах", - добавил Федоров.

Взрывы в Запорожской области

Российским оккупантам удалось захватить часть Запорожской области еще в первые недели полномасштабного наступления. В частности, Мелитополь стал местом сосредоточения захватчиков и их техники.

При этом в оккупации хорошо развито проукраинское движение. Несмотря на то, что россияне пытаются постоянно бороться с активным населением, местные партизаны помогают нашим военным. Под ударом оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.

Так, например, вечером 1 июля в Мелитополе раздался громкий взрыв в районе военной базы оккупантов.

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