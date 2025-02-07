Вторая область Украины утвердила программу комплексного восстановления: подробности

Житомирский областной совет утвердил программу комплексного восстановления (ПКВ) Житомирской области до 2030 года. Это уже вторая разработанная областью ПКВ, а всего более 150 украинских территориальных общин работают над планом своего будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По словам Шуляк, план мероприятий ПКВ Житомирщины содержит рекомендуемые действия для интеграции внутренне перемещенных лиц, запуск программ кредитования для строительства жилья и развития домашнего хозяйства, внедрение инклюзивных услуг, капитальные ремонты автомобильных дорог, а также восстановление и сохранение объектов культурного наследия и тому подобное.

"На сегодня ПКВ разрабатывают уже более 150 украинских территориальных общин и каждая подготовленная - уникальный кейс и опыт, который могут использовать другие общины, которые сейчас находятся на этапе планирования своего восстановления. Перечень факторов, которые анализируются, чрезвычайно широк. Но самые главные, без которых невозможно планирование вообще - социально-экономический, демографический и экологический", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что перечень данных, которые собирали и анализировать органы местного самоуправления Житомирщины содержит десятки блоков информации, к которым относятся, в частности:

Информация о наличии региональной стратегии развития, анализ по ее актуальности и степени реализации;

Анализ негативных воздействий, в частности - боевых действий, и оценка их последствий, которые привели к необходимости разработки программы;

Анализ ресурсов территории для восстановления жизнедеятельности области;

Информация о технической возможности, экономической целесообразности восстановления населенных пунктов, пострадавших;

Обоснованные предложения по восстановлению окружающей природной среды, сохранению и развитию природоохранных территорий и объектов;

Информация о технической возможности, экономической целесообразности восстановления инженерно-транспортной, энергетической инфраструктуры, инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, объектов водохозяйственной инфраструктуры;

Обоснованные предложения по изменению функционального назначения отдельных территорий области (которые имеют влияние на интересы нескольких территориальных общин) с учетом существующей застройки и имеющейся градостроительной документации;

Обоснованные предложения по переносу объектов производственной сферы, которые имеют влияние на интересы нескольких территориальных общин;

Общие подходы и предложения по комплексному восстановлению, развитию

территории области и меры по их реализации с учетом норм и нормативов по пространственному планированию и землепользованию, защите окружающей

природной среды и природных ресурсов, обеспечения населения учреждениями и услугами, которые в них предоставляются, охраны культурного наследия, развития транспорта и инженерной инфраструктуры и т.д;

Предварительный финансово-экономический расчет мероприятий для обеспечения комплексного восстановления области;

Предложения по источникам финансирования мероприятий для обеспечения комплексного восстановления области.

При этом Шуляк подчеркнула - важнейшим пунктом программы комплексного восстановления Житомирщины является не только видение того, как должна восстанавливаться и развиваться регион, а и уже готовый план реализации этого.

Так, в программе говорится, в частности, о:

Предоставление долгосрочных кредитов для приобретения и строительства жилья и обустройства домашнего хозяйства жителей села;

Развитие и поддержка дорожной и транспортной инфраструктуры региона;

Финансирование строительства и модернизации. Привлечение государственных и местных средств, а также международных грантов для финансирования строительства нового и модернизации существующего жилья;

Обеспечение устойчивого финансирования программы кредитования для внутренне перемещенных лиц, привлекая дополнительные источники финансирования и поддержку международных партнеров;

Разработка и внедрение механизмов повышения осведомленности среди молодежи и многодетных семей об имеющихся программах кредитования для приобретения жилья, обеспечив прозрачность условий и процедур участия.

Разработка историко- архитектурных опорных планов для г. Овруч, г. Олевск, г.Коростышев, пгт Любар, пгт Мирополь, пгт Радомышль.

Разработка комплексных планов для всех территориальных общин области, в составе которых состоится актуализация генеральных планов населенных пунктов. Реализация проектных решений актуальных генеральных планов;

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

"Опыт первопроходцев в разработке ПКВ переоценить невозможно. Общинам важно обмениваться мнениями и опытом в этом, это поможет избежать ошибок на старте, не набить те же условные шишки, через которые уже прошли общины, которые или разработали ПКВ, или в процессе их создания. В частности, такую программу уже разработала Киевщина. Она есть в публичном доступе, в частности, и на сайте нашей Единой электронной системы в сфере строительства. Теперь есть и уникальный кейс Житомирщины", - резюмировала Шуляк.