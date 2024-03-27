"Дронарня" запустила новый курс для военных инженеров БпЛА при поддержке Favbet Tech

В марте инженерная школа "Дронарня" начала обучение нового потока военнослужащих основам эксплуатации и обслуживания FPV-дронов, говорится в сообщении школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение школы.

Первая неделя - теоретическая, посвященная авионике и электронике, дальше - подбор компонентов для собственного проекта, сборка и испытание дрона.

В этом году Favbet Tech стал партнером инженерной школы "Дронарня", обучающей украинских военных собирать и ремонтировать современные дроны. Привлечение IT-компании позволило школе почти вдвое увеличить количество рабочих станций для обучения и масштабировать собственные R&D-проекты.

По результатам курса бойцы получают ключевые знания, необходимые для обслуживания дронов, а также могут обучать других военнослужащих.

"Наша сила - в знаниях. Подготовка квалифицированных специалистов, которые могут в полевых условиях диагностировать, ремонтировать и улучшать БпЛА, является важным этапом в усилении военных при выполнении боевых задач. Инженерная FPV-школа ставит своей целью повышать инженерные навыки защитников, не теряя драгоценного времени на поиск специалистов, которые исправят техническую неисправность. Каждый курс непохож на предыдущий. Студенты ставят перед собой задачи и успешно их решают, создавая своими руками изделия, которые качественно улучшат работу в их подразделениях", - рассказывают в "Дронарне".

Сегодня беспилотники - одни из ценнейших орудий в противостоянии российской агрессии. При помощи FPV-дронов и других беспилотников украинские защитники осуществляют разведку, наводят артиллерию и уничтожают вражескую технику. Поэтому и возрастает потребность в военных специалистах, способных собирать, ремонтировать и настраивать дроны не только в тылу, но и в условиях передовой.

"Favbet Tech с радостью поддерживает технологические инициативы, приближающие победу. Благодаря усилиям "Дронарни" уже сотни военных получили знания, которые дают реальное преимущество на поле боя. Работаем над тем, чтобы объемы обучения возрастали и в дальнейшем", - говорит СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Favbet Tech - ІТ-компания в составе группы компаний Favbet. Специализируется на разработке высоконагруженных систем и AI-технологиях. С первых дней полномасштабного вторжения является частью украинской киберармии, которая осуществляет атаки на цифровую инфраструктуру врага и разрабатывает программное обеспечение для нужд ВСУ.