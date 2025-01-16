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ДРГ оккупантов постоянно пытаются проникнуть на Волчанский агрегатный завод, - ОТУ "Харьков"

Четверг 16 января 2025 08:53
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ДРГ оккупантов постоянно пытаются проникнуть на Волчанский агрегатный завод, - ОТУ "Харьков" Иллюстративное фото: ДРГ оккупантов постоянно пытаются проникнуть на Волчанский агрегатный завод (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Диверсионно-разведывательные группы россиян постоянно пытаются проникнуть на территорию Волчанского агрегатного завода. Несмотря на это Силы обороны контролируют завод и держат оборону.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев24".

По его словам, россияне постоянно пытаются осуществлять давление на этом участке. Но им очень трудно продвинуться и обеспечить всю логистику.

Он также отметил, что сейчас наблюдается определенное уменьшение количества вражеских атак. Несмотря на это россияне продолжают обстреливать эту территорию авиацией, артиллерией и FPV-дронами.

"Они применяют стандартные 152-мм северокорейские снаряды, но это качество снарядов является крайне низким. Они неточны, иногда они не срабатывают, иногда они уничтожают оккупантов, которые пытаются их применять", - добавил Романенко.

Волчанский агрегатный завод

В конце сентября прошлого года Силы обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

По данным ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.

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