ГИА в 2024 году в Украине не будет, но есть нюанс

Выпускники начальной, базовой и средней школы (4, 9 и 11 классов) не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА). Однако после войны Украинский центр оценивания качества образования планирует развернуть серию объективных исследований знаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН .

"Сейчас у нас есть договоренность о том, что в перспективе попытаемся возвращать ГИА на всех уровнях общего среднего образования: для начальной школы (после 4 класса), для базовой школы (после 9 класса) и для выпускников из школы (11 класса)", - рассказал глава комитета образования, науки и инноваций Верховной рады Сергей Бабак.

В частности, уже в этом учебном году Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) проведет пилотирование системы Государственной итоговой аттестации для учащихся после 4 класса на определенном количестве учащихся.

"Магистрально мы хотим обеспечить такой механизм (проведение ГИА, - ред.), ведь тогда государство будет получать инструмент одновременного среза знаний на трех уровнях общего среднего образования. Это поможет принимать правильные управленческие решения по усовершенствованию того или иного звена", - добавил он.

ГИА в Украине

В 2022 году Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года", которым предусматривалась отмена прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 2022-2023 учебного года.

Но 9 марта 2023 года народные депутаты приняли решение о возвращении ГИА в 2024 году. Определили также обязательные предметы: украинский язык, математика, история Украины и любой иностранный язык, кроме русского.