Дощі на заході і до +29 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні (pixabay)

Зливи очікуються в 5 областях

Погода в Україні у неділю, 23 серпня, буде дощовою лише в 5 західних областях, а в інших регіонах буде сухо. Температура повітря коливатиметься в межах +24 +29 градусів тепла

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, у західних областях очікується від +24 до +29 вдень, і в межах +15 градусів вночі. У Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Волинській областях будуть дощі.

У центрі та на півночі буде схожа температурна ситуація, але без дощів. Повітря прогріється до +24 до +29 градусів тепла, а вночі буде прохолодніше - від +13 до +17 градусів.

На південному сході очікується від +24 до +29 градусів тепла, а вночі від +14 до +18 градусів.

Швидкість вітру по країні складе від 5 до 10 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 23 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується сонячна погода. Температура повітря вдень очікується від +26 до +28 тепла, а вночі в межах +16.

Фото: погода в Києві та області на 23 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями в Україні.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.