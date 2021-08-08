Дощі підуть з України, а спека посилиться: прогноз погоди на неділю
Дощі з грозами після нічної негоди сьогодні підуть з території країни. Водночас, у більшості регіонів буде підніматися спека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
По всій країні сьогодні сьогодні буде спекотно. Жодних опадів синоптики не прогнозують.
В південних областях сьогодні вдень очікується +29-31 градус. Вночі +15-17.
В центральних областях вдень +27-29, вночі +13-15 градусів.
На півночі країни +26-28 вдень та +12-14 вночі.
У західних областях +28-30 вдень та +12-14 вночі.
На сході очікується +31-33 градуси вдень та +18-20 градусів вночі.
Погода в Києві
В столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, однак дощу не прогнозують.
Вдень температура повітря прогріється до +27-29 градусів. Вночі стовбчики термометрів опустяться до +13-15 градусів.