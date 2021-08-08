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Дощі підуть з України, а спека посилиться: прогноз погоди на неділю

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Неділя 08 серпня 2021 10:00
Дощі підуть з України, а спека посилиться: прогноз погоди на неділю Фото: в Україні сьогодні посилиться спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Дощі з грозами після нічної негоди сьогодні підуть з території країни. Водночас, у більшості регіонів буде підніматися спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

По всій країні сьогодні сьогодні буде спекотно. Жодних опадів синоптики не прогнозують.

В південних областях сьогодні вдень очікується +29-31 градус. Вночі +15-17.

В центральних областях вдень +27-29, вночі +13-15 градусів.

На півночі країни +26-28 вдень та +12-14 вночі.

У західних областях +28-30 вдень та +12-14 вночі.

На сході очікується +31-33 градуси вдень та +18-20 градусів вночі.

Дощі підуть з України, а спека посилиться: прогноз погоди на неділю

Погода в Києві

В столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, однак дощу не прогнозують.

Вдень температура повітря прогріється до +27-29 градусів. Вночі стовбчики термометрів опустяться до +13-15 градусів.

Дощі підуть з України, а спека посилиться: прогноз погоди на неділю

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