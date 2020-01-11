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Дощі, туман і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 08:00
Дощі, туман і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні буде дощовим (РБК-Україна)

У Києві вдень дощі та до +5

Погода в Україні сьогодні, 11 січня, буде переважно дощовою, вночі місцями заморозки, температура повітря підніметься до +8. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Синоптики прогнозують невеликий дощ і мокрий сніг, вдень у східних та Сумській областях помірні опади (тільки в західних, Одеській і Миколаївській областях вночі без істотних опадів).

Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, місцями туман; на дорогах, крім південних і центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +3 до -2, у Карпатах від -3 до -8, вдень від +1 до +6, у південній частині місцями від +7 до +9.

Дощі, туман і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде хмарна і дощова погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +5. Вночі термометри у Києві покажуть від 0 до -2.

Дощі, туман і нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Зазначимо, синоптики прогнозують, що 12 січня погода буде відчуватися більш теплою. У неділю небо над Україною буде ясним, погода сонячна, але можливі пориви вітру швидкістю до 7-12 м/с. Заморозків в нічний час в цей день практично не очікується.

13 січня потеплішає ще на 1-2 градуси по всій країні. Небо залишиться ясним, але в нічний час можливі заморозки до -1. На сході України очікуються незначні опади протягом дня.

В Карпатах можливе сходження лавин
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