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Дощі та температура до +18: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 10:00
Дощі та температура до +18: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві прогнозують дощ, вдень до +13

У суботу, 7 березня, погода в Україні буде дощовою у західних областях та в Києві, на решті території буде хмарно з проясненням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні українські синоптики прогнозують незначні дощі у західних областях. На решті території переважатиме хмарна з проясненням погода. Температура повітря вдень на заході коливатиметься від +8 до +12 градусів, у північних та центральних областях термометри покажуть від +10 до +14 градусів.

У східних та південних областях сьогодні вдень очікується температура повітря від +15 до +18 градусів. Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від +3 до +7 градусів.

Дощі та температура до +18: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду. Вдень температура повітря у столиці коливатиметься від +11 до +13 градусів. Вночі термометри киян покажуть від +5 до +7.

Дощі та температура до +18: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про погіршення погодних умов у Карпатах. Синоптики оголосили штормове попередження через значний сніг вночі. Сніг було зафіксовано в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см).

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