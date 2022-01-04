ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дощі не відступають, місцями - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 січня 2022 06:00
Дощі не відступають, місцями - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 4 січня буде з дощами та мокрим снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 січня в Україні майже в усіх регіонах країни пройдуть дощі, подекуди - з мокрим снігом. Температура повітря в середньому вдень становитиме +2 +4 градуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, місцями очікується дощ вдень у західних областях та помірні дощі в Карпатах. На північному сході країни - з мокрим снігом. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 25-28 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у північних областях вдень +3 +6 градусів, вночі від -4 до +4;
  • на заході країни +4 +8 вдень, а вночі +1 +4 градуси;
  • у східних областях вдень +3 +5 градусів, а вночі від -2 до +3;
  • на півдні країни +6 +8 градусів вдень, вночі +2 +5;
  • у центральних областях вдень +4 +7 градуси, вночі +2 +4.

Дощі не відступають, місцями - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть +5 +7, вночі +2 +4 градуси.

Дощі не відступають, місцями - мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році