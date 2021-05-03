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Дощі та грози почнуть відступати, але прийде похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 10:00
Дощі та грози почнуть відступати, але прийде похолодання: прогноз погоди на сьогодні Фото :на більшій території України буде сухо(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в понеділок, 3 травня, на більшій території країни буде сухо. При цьому в західних областях температура повітря вдень опуститься до + 10 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощі з грозами можливі лише на Сході та частині півдня України - у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. На решті території країни буде сухо.

Температура повітря на заході опуститься до +10+14 градусів вдень, на Закарпатті +13+15, вночі +4+8. У центральних і північних регіонах, за винятком Київської та Чернігівської областей, де буде +13+16 вдень, стовпчики термометрів покажуть +17+20 градусів, вночі +9+11. На Сході та півдні температура повітря залишиться теплою +19+24 вдень, вночі +11+13.

Дощі та грози почнуть відступати, але прийде похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні очікується суха погода. При цьому температура повітря трохи знизиться - до +13+15 вдень і +9 +11 вночі.

Дощі та грози почнуть відступати, але прийде похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у травні синоптики прогнозують середню місячну температуру повітря в Україні в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Зазначимо, на Великдень всю територію України накрили дощі, місцями з грозами.

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