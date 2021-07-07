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Дощі з грозами і спека: прогноз погоди на сьогодні

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Середа 07 липня 2021 08:00
Дощі з грозами і спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні подекуди пройдуть дощі (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

В Укаїні сьогодні утримається спекотна погода. Однак у деяких регіонах слід чекати дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

По всій території країни сьогодні прогнозують спекотну погоду. Вдень повітря прогріється до +28-30 градусів. Вночі температура опуститься до +17-19 градусів.

Водночас, у південних та східних областях очікуються дощі з грозами. Ускладнення погодніх умов слід чекати в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях, а також в Криму.

Дощі з грозами і спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

В столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують.

Синоптики попереджають, що температура повітря протягом дня коливатиметься від +28 до +30 градусів. Вночі стовбчики термометрів опустяться до +17-19 градусів.

Дощі з грозами і спека: прогноз погоди на сьогодні

Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.

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