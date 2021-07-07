Дощі з грозами і спека: прогноз погоди на сьогодні
В Укаїні сьогодні утримається спекотна погода. Однак у деяких регіонах слід чекати дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
По всій території країни сьогодні прогнозують спекотну погоду. Вдень повітря прогріється до +28-30 градусів. Вночі температура опуститься до +17-19 градусів.
Водночас, у південних та східних областях очікуються дощі з грозами. Ускладнення погодніх умов слід чекати в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях, а також в Криму.
Погода в Києві
В столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують.
Синоптики попереджають, що температура повітря протягом дня коливатиметься від +28 до +30 градусів. Вночі стовбчики термометрів опустяться до +17-19 градусів.
Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.