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Довбик прошел боевое крещение в "Роме": веселое видео из Италии

Рим, Суббота 03 августа 2024 10:59
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Довбик прошел боевое крещение в "Роме": веселое видео из Италии Фото: Артем Довбик во время презентации в Риме (asroma.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский форвард Артем Довбик в день заключения контракта с итальянской "Ромой" успел потренироваться с новыми партнерами по команде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

Нападающий сборной Украины получил дружеских тумаков на посвящении в рядах "волков". Затем украинец присоединился к тренировочному занятию под руководством Даниэле Де Росси.

Довбик вместе с другими звездами "Ромы" сделал физические упражнения, отработал технические моменты и принял участие в двусторонке. Форвард даже отличился забитым мячом. Украинец в два касания замкнул головой фланговый прострел одноклубника.

Довбик перешел в "Рому" за 30,5 млн евро плюс бонусы из испанской "Жироны". В чемпионате Испании нападающий отыграл один год. Он завоевал трофей Пичичи – лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге (24 мяча).

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местной спортшколы олимпийского резерва. Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2014/15 за второлиговый "Черкасский Днепр".

Год спустя оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев. Позже играл в Дании за "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в "Днепр-1" за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

Довбик – лучший бомбардир сезонов УПЛ (2022/23) и Ла Лиги (2023/24). В составе сборной Украины дебютировал весной 2021-го. С тех пор провел 31 матч за "сине-желтые", в которых забил 10 мячей.

К слову, ранее Яремчук присоединился к "Олимпиакосу" после сезона в Испании.

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